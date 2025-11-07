В Казанском Кремле завершена программа бесплатного посещения музеев по вторникам

7 ноября 2025  18:19

С ноября 2025 года в музеях Казанского Кремля отменяется действовавшая много лет акция «Бесплатный вторник», позволявшая всем желающим бесплатно посещать экспозиции в первый вторник каждого месяца. Как сообщила администрация музея-заповедника в официальных соцсетях, последняя возможность воспользоваться этой программой была представлена в октябре.

В опубликованном заявлении отмечается, что за время проведения акции тысячи жителей и гостей города смогли бесплатно познакомиться с музейными коллекциями, что способствовало формированию устойчивого интереса к культурному наследию.

Новая политика учреждения будет сосредоточена на адресной поддержке льготных категорий посетителей. Полный перечень льготных категорий и условия посещения доступны на официальном сайте музея-заповедника «Казанский Кремль».

