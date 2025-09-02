В казанском метро можно будет сделать бесплатную вакцину от гриппа с 3 сентября

2 сентября 2025  18:21

С завтрашнего дня, 3 сентября, в казанском метро стартует акция по бесплатной вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно будет у шести станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Пункты будут работать каждый день с 7:30 утра до 19:00 вечера (обед с 13:00 до 13:30). Для процедуры нужен только паспорт. Горожане старше 60 лет также могут дополнительно привиться от пневмококка.

Врачи советуют не откладывать вакцинацию, так как иммунитету нужно время, около 2-3 недель, чтобы сформировать защиту до начала сезона простуд. Сейчас для этого самое подходящее время.

