В казанском метро начал курсировать новогодний поезд «Русич»

В преддверии праздников в казанском метрополитене запущен специально украшенный состав «Русич». Вагоны поезда оформлены в праздничном стиле: на окнах размещены изображения Деда Мороза и сказочных героев, а в салонах развешаны елочные игрушки и световые гирлянды.

Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», в ближайшее время на линию выйдет еще один тематический электропоезд — «Москва». Параллельно завершается праздничное оформление всех станций подземки, где устанавливаются новогодние композиции и инсталляции.

Новогоднее преображение коснулось и наземного электротранспорта. В этом году праздничный декор получат 10 единиц подвижного состава. Уже сейчас в салонах некоторых троллейбусов можно увидеть украшенные елки, хвойные ветки, мишуру и гирлянды, создающие праздничную атмосферу для пассажиров.