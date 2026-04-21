В Казанском зооботсаду открыли скульптуру панды Аю в честь дружбы с китайским Чэнду

В павильоне «Жираф» Казанского зооботсада состоялась торжественная церемония открытия скульптуры большой панды по имени Аю. Подарок приурочен к 10-летию подписания меморандума о побратимских связях между Казанью и Чэнду, а также к празднованию Дня китайского языка. В мероприятии участвовали директор комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили и заместитель генконсула КНР в Казани Цао Лунцюань.

Имя Аю (в переводе с татарского — «медведь») выбрали жители города путем народного голосования. Скульптура высотой 156 см и шириной 70 см изготовлена в Китае и передана зооботсаду в 2025 году. Панда окрашена в цвета флага Татарстана: на животе изображены достопримечательности Казани, на спине — Чэнду. Рядом установлен информационный стенд на четырех языках.

Как отметил Шавлиашвили, появление скульптуры — первый шаг к возможному появлению в будущем живой панды в зоопарке. Аналогичные памятники установлены в Волгограде и Сочи — других городах-побратимах Чэнду.