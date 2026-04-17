В КГМУ акушеров-гинекологов обучали принимать роды в виртуальной реальности

17 апреля 2026  17:39

Сорок с лишним акушеров-гинекологов завершили программу повышения квалификации в Казанском государственном медицинском университете. Как сообщили в пресс-службе вуза, обучение продолжалось 36 часов и проходило с применением передового оборудования — симуляторов, тренажеров, робототехники, а также модуля дополненной и виртуальной реальности в 3D-формате.

Руководитель Аккредитационно-симуляционного центра КГМУ Юрий Орлов пояснил, что такие занятия позволяют медикам отрабатывать действия в обстановке, максимально приближенной к реальной клинической практике. Благодаря высокотехнологичным устройствам и многократному повторению манипуляций специалисты закрепляют алгоритмы поведения при неотложных состояниях. «Они не боятся действовать и точно знают, что делать, чтобы сохранить здоровье матери и ребенка», — подчеркнул Орлов.

Одной из слушательниц курсов стала акушер-гинеколог Нижнекамской детской районной больницы Римма Нурмухамедова. Особое впечатление на нее произвели занятия с использованием 3D-очков. Врач призналась, что участвует в симуляционных тренингах не впервые, но технология виртуальной реальности стала для нее настоящим открытием. «Это похоже на реальную ситуацию. Мы можем многократно повторять движения, что очень помогает понять правильную постановку рук и то, как именно следует помогать ребенку появиться на свет», — поделилась впечатлениями Нурмухамедова.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2026
Сила духа в движении: в Казани прошел фестиваль танцев на колясках
В КГМУ акушеров-гинекологов обучали принимать роды в виртуальной реальности
На каждом полотне - история одного дня