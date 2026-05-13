В кормовой пшенице из РТ нашли живых вредителей

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности продукции АПК обнаружили в партии кормовой пшеницы местного производителя (2 тыс. тонн) живых жуков-притворяшек и малых мучных хрущаков. Показатель зараженности составил 10 особей на килограмм.

Согласно техрегламенту Таможенного союза, наличие живых вредителей в зерне не допускается. Информацию направили в Россельхознадзор по РТ для принятия мер. Владельцу зерна вынесли предостережение и обязали провести фумигацию (обеззараживание). После обработки пшеницу проверят повторно.

С начала 2026 года лаборатория исследовала 643 тыс. тонн зерна и продуктов переработки, из которых соответствие требованиям подтверждено для 242 тыс. тонн.