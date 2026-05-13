Халяльную продукцию в Татарстане начнут отслеживать с помощью блокчейна

Республика участвует в пилотном проекте по внедрению технологии блокчейн для прослеживаемости халяльных цепочек. Об этом на «КазаньФоруме» сообщил замминистра сельского хозяйства РТ Дмитрий Яшин.

Технология уже опробована на двух птицеводческих комплексах совместно с Международным центром стандартизации и сертификации. С помощью QR-кода потребитель сможет увидеть весь путь продукта — от корма и выращивания птицы до логистики и переработки.

«Это наука против подделок, и мы готовы масштабировать данную практику», — подчеркнул Яшин.

