Халяльную продукцию в Татарстане начнут отслеживать с помощью блокчейна

news_top_970_100
Республика
13 мая 2026  17:01

Республика участвует в пилотном проекте по внедрению технологии блокчейн для прослеживаемости халяльных цепочек. Об этом на «КазаньФоруме» сообщил замминистра сельского хозяйства РТ Дмитрий Яшин.

Технология уже опробована на двух птицеводческих комплексах совместно с Международным центром стандартизации и сертификации. С помощью QR-кода потребитель сможет увидеть весь путь продукта — от корма и выращивания птицы до логистики и переработки.

«Это наука против подделок, и мы готовы масштабировать данную практику», — подчеркнул Яшин.

придумай другие варианты заголовка
 

news_right_column_240_400
Новости
В РТ планируют запустить регистр населения республики
В 8 общественных пространствах Казани появились обновленные уличные библиотеки
В кормовой пшенице из РТ нашли живых вредителей
Халяльную продукцию в Татарстане начнут отслеживать с помощью блокчейна
Татарстан вошел в топ-5 регионов России с самой низкой границей бедности
В Казанском зоопарке у зебры Бабочки родился детеныш
МЧС Татарстана предупредило родителей об опасности падения детей из окон
Ушел из жизни профессор КНИТУ-КАИ Идгай Хасанович Мингазетдинов