В 8 общественных пространствах Казани появились обновленные уличные библиотеки

13 мая 2026  17:38

В столице Татарстана восемь общественных пространств получили обновленные уличные библиотеки по совместной инициативе дирекции парков и скверов и проекта «Приют Человека». Читать на свежем воздухе теперь можно в сквере им. Аксенова, Лядском саду, саду Фукса, парках «Калейдоскоп» и «Крылья Советов», у ЖК «Весна», на Малом Чайковом озере и бульваре по улице Серова.

Библиотеки работают по системе буккроссинга: «прочитал – отдай другому». Горожан просят не забывать возвращать книги или приносить свои взамен.

