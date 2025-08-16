В Красновидово отметили Яблочный Спас народными гуляньями

Сегодня, 16 августа, в селе Красновидово Камско-Устьинского района состоялось празднование Яблочного Спаса. Традиционный праздник собрал жителей и гостей на живописном утесе «Венец», где развернулась ярмарка с яблочными угощениями и ремесленными мастер-классами.

Как рассказала директор местного музея Ольга Артамонова, этот праздник имеет глубокие народные корни. «Яблочный Спас знаменовал окончание летних полевых работ и начало свадебного сезона. Сохранилась традиция: если девушка сохранит до Покрова подаренное яблоко свежим – брак будет счастливым», – поделилась она.

На празднике выступили фольклорные коллективы, включая ансамбли «Отрада», «Каравон» и казачий хор из Казани. Гостей угощали традиционным яблочным вареньем и медовыми напитками.

Мероприятие посетили представители власти республики, отметив важность сохранения народных традиций. За 12 лет проведения праздник в Красновидово стал значимым событием культурной жизни района, привлекающим все больше молодежи.