В МЧС Татарстана напомнили, как действовать при угрозе атаки беспилотников

Жителям республики напомнили алгоритм поведения в случае опасности. Если вы находитесь в здании, необходимо немедленно спуститься в подвал или паркинг, отказавшись от лифта. Оказавшись на улице, следует укрыться в ближайшем строении или подземном переходе.

Дома лучше занять место в дальней от окон части квартиры — идеально подойдет ванная комната. Специалисты советуют сесть на пол и держаться ближе к несущим стенам. Категорически запрещено прикасаться к обломкам беспилотника.

При обнаружении дрона в воздухе нельзя пользоваться мобильными телефонами, рациями и GPS-устройствами — это может спровоцировать детонацию. Сняв объект на камеру, ни в коем случае не выкладывайте записи в соцсети: они могут помочь противнику скорректировать атаку. Материалы лучше передать полиции, а сам факт угрозы сообщить по номеру 112.

Для оперативного оповещения рекомендуется установить мобильное приложение МЧС России.