Reading Reading На трассах Татарстана из-за снегопада перекрыли движение для автобусов и фур

В Татарстане ввели ограничения для пассажирского и грузового транспорта на двух региональных трассах. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Запрет на движение начал действовать с 20:00 на автодорогах «Чистополь – Нижнекамск» и «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск». Под ограничения попали автобусы и грузовые автомобили. Мера связана с ухудшением погодных условий — сильным снегопадом и метелью.

В ГАИ предупредили, что запрет будет действовать до стабилизации погодной обстановки. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности воздержаться от поездок в указанных направлениях.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно обращаться по телефону: 8 (843) 5 333 888.