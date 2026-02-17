Школьников Казани 17 февраля переведут на «дистанционку» из‑за непогоды

В связи с предупреждением МЧС о сильных снегопадах и ухудшении погодных условий столичные власти приняли решение перевести школы города на дистанционное обучение. Завтра, 17 февраля, занятия будут проходить с использованием удаленных технологий, однако в каждой школе организуют дежурные классы.

Детские сады продолжат работу — для воспитанников будут открыты дежурные группы. Учреждения дополнительного образования в сферах спорта, культуры и молодежной политики также переходят на дистанционный формат.

Средним специальным и высшим учебным заведениям рекомендовано организовать обучение в удаленном режиме. Решение принято для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников в условиях непогоды.