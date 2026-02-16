Фарид Мухаметшин: «Татарстан сохраняет лидерство благодаря межнациональному согласию»

В Казани прошло расширенное заседание Совета Ассамблеи народов Татарстана. Представители национально-культурных объединений подвели итоги 2025 года и обсудили планы на 2026-й, объявленный Годом единства народов России. Встречу провёл председатель Госсовета РТ, глава Ассамблеи Фарид Мухаметшин.

Перед официальной частью у Дома дружбы народов прошла трогательная церемония. Национально-культурная автономия таджиков Татарстана передала бойцам спецоперации автомобиль «Нива», доверху загруженный предметами первой необходимости. Машина отправилась в батальон «Тимер». Мухаметшин лично поблагодарил активистов за помощь и поддержку военнослужащих.

Открывая заседание, Фарид Мухаметшин подчеркнул, что устойчивое развитие республики держится на трёх китах: стабильной экономике, поддержке федерального центра и, главное, — межнациональном мире. «В Татарстане комфортно жить, работать, создавать семьи. Мы твёрдо стоим на защите традиционных ценностей и сохраним это наследие для будущих поколений», — заявил он.

Спикер напомнил, что 2025 год прошёл под знаком 80-летия Победы и Года защитника Отечества. С начала СВО 17 жителей республики стали Героями России, более тысячи награждены орденом Мужества. Причём, как отметил Мухаметшин, представители разных национальностей воюют плечом к плечу.

Отдельно остановились на экономике. ВВП Татарстана по итогам года превысил 5,6 трлн рублей, рост — 2,4%. Республика — лидер Национального рейтинга инвестклимата и первая в России по эффективности промышленной политики.