В Мензелинском районе лобовое столкновение унесло жизнь водителя

В Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, 25-летний водитель грузовика Volvo потерял управление на трассе.
Согласно данным Госавтоинспекции, грузовой автомобиль, не выбрав безопасную скорость, совершил наезд на металлическое ограждение, после чего вылетел на полосу встречного движения. На встречной полосе произошло лобовое столкновение с двумя легковыми автомобилями — «Лада» и Ford.
В результате аварии водитель автомобиля «Лада» погиб на месте происшествия. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются сотрудниками дорожно-патрульной службы.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан в очередной раз призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям и состоянию дорожного полотна.