В Мензелинском районе лобовое столкновение унесло жизнь водителя

В Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, 25-летний водитель грузовика Volvo потерял управление на трассе.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Согласно данным Госавтоинспекции, грузовой автомобиль, не выбрав безопасную скорость, совершил наезд на металлическое ограждение, после чего вылетел на полосу встречного движения. На встречной полосе произошло лобовое столкновение с двумя легковыми автомобилями — «Лада» и Ford.

В результате аварии водитель автомобиля «Лада» погиб на месте происшествия. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан в очередной раз призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям и состоянию дорожного полотна.