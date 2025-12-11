В Татарстане более полумиллиона человек установили самозапрет на кредиты

Об этом, а также о других о технологических мерах, которые помогают жителям республики защитить свои сбережения рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-ифнорм» заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

Одна из ключевых и уже популярных мер - возможность установить самозапрет на получение кредитов. Сделать это можно через портал «Госуслуги», и уже 525 тысяч татарстанцев воспользовались этой опцией. Для тех, у кого нет доступа к интернету или не хватает навыков, работают центры «Мои документы» (МФЦ), где подобные запреты оформили уже около 25 тысяч человек.

Также на «Госуслугах» и в МФЦ можно проверить, какие сим-карты зарегистрированы на ваше имя, и установить запрет на оформление новых. Этой услугой уже воспользовались 8 тысяч граждан.

Альберт Яковлев отметил, что для повышения безопасности при работе с «Госуслугами» теперь доступна авторизация через отечественный мессенджер Max. Эта система задает пользователю дополнительные контрольные вопросы, что помогает прервать процесс входа, если есть подозрения на общение с мошенником.

С сентября 2025 года операторы связи начали маркировку входящих звонков, указывая название компании или характер услуги. Это позволяет абоненту сразу понять, стоит ли отвечать. Кроме того, теперь один человек не может оформить больше 20 сим-карт, что затрудняет работу мошенников с так называемыми сим-боксами.

В ближайшее время планируется внедрить новый пакет из примерно 20 антифрод-мер. Среди них - запрет на международные звонки без предварительного согласия абонента с обязательной маркировкой страны происхождения. Это поможет сразу определять, например, звонки из Индии, которые чаще всего носят мошеннический характер.

Также готовятся специальные услуги для детских сим-карт, включающие родительский контроль, ограничение доступа к запрещенным сайтам и отслеживание геолокации. Для борьбы с мошенничеством будут активнее применяться технологии искусственного интеллекта для анализа интернет-трафика и звонков, чтобы выявлять и блокировать подозрительную активность.

