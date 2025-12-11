Каждая четвертая жертва мошенников в Татарстане младше 30 лет

На пресс-конференции об итогах борьбы с мошенничеством в 2025 году прокурор отдела по надзору за следствием органов внутренних дел Татарстана Марат Галлямов рассказал о новых мерах профилактики и дал важные рекомендации гражданам.

По его словам, цель преступников не только хищение денег, но и подрыв доверия к органам власти. У жителей республики за год было похищено более 5 миллиардов рублей, при этом удалось вернуть лишь 1,7% от этой суммы. Жертвами стали около 18 тысяч человек, среди которых более 3 тысяч пенсионеров, 211 несовершеннолетних и 311 лиц с ограниченными возможностями. Социальный портрет типичной жертвы — чаще всего это женщины в возрасте от 30 до 49 лет. При этом каждая четвертая пострадавшая не достигла 30 лет.

Галлямов отметил положительную тенденцию: после блокировки возможности аудио- и видеозвонков через иностранные мессенджеры WhatsApp и Telegram среднее количество преступлений в день снизилось с 15 до 10. В связи с этим он рекомендовал пользоваться отечественным мессенджером Max, где уже внедрена система дополнительной защиты.

Прокурор напомнил, что с 1 сентября введена уголовная ответственность за использование так называемых сим-боксов и GCM-шлюзов, которые помогают мошенникам скрывать номера. В этом году по девяти уголовным делам уже изъяли 84 таких устройства и более 15 тысяч сим-карт. Также по статье 187 УК РФ преследуется передача своих банковских карт третьим лицам.

Для защиты граждан были введены новые правовые механизмы. Через портал «Госуслуги» или МФЦ можно установить самозапрет на выдачу кредитов, чтобы мошенники не могли оформить займ без ведома человека. С 1 сентября действует «период охлаждения» перед выдачей кредита: 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и 2 дня для сумм свыше 200 тысяч. Это время даётся, чтобы заёмщик мог обдумать решение.

С марта банки обязаны уведомлять родителей о выдаче карт подросткам 14–18 лет и об операциях по их счетам. А с 1 августа несовершеннолетние смогут открывать счета только с согласия родителей. С 1 октября в приложениях многих банков появился упрощённый функционал для быстрого сообщения о мошенничестве и получения электронной справки для полиции.

Основной совет от правоохранителей — повышать свою финансовую и правовую грамотность. Ни один государственный орган не будет требовать по телефону продиктовать код из SMS, перевести деньги или взять кредит. Полученную от незнакомцев информацию нужно перепроверять, звоня на официальные горячие линии банков или в полицию, а также советоваться с родственниками. Главное правило — если звонок вызывает подозрение, лучше просто положить трубку.