Эксперт рассказала, как защитить детей от мошенников в интернете

По словам заместителя директора Центра «Росток» Инны Идрисовой, главные причины уязвимости детей — раннее знакомство с цифровым миром, недостаточное развитие критического мышления, бесконтрольный доступ в интернет и доверчивость. В ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» эксперт рассказала, что зачастую у ребенка есть доступ к телефону или планшету родителей, где уже сохранены банковские данные, что упрощает задачу мошенникам.

Основные площадки для атак - это компьютерные игры, социальные сети и популярные мессенджеры. Среди распространенных схем Инна Идрисова выделила несколько. Злоумышленники предлагают легкий заработок, например, за размещение объявлений или участие в «выгодном проекте», что заканчивается потерей денег. Другая уловка - фальшивые страницы для покупки игровых предметов или платных подписок по заниженной цене, куда ребенка заманивают по ссылке. Это ведет к краже персональных данных. Также детей обманывают сообщениями о неожиданном выигрыше в конкурсе, после которого нужно оплатить «небольшую комиссию» для получения приза.

Для профилактики подобных случаев в школах и других образовательных организациях два раза в год проводятся специальные мероприятия, например, «недели психологии». На них детей учат правилам безопасности в сети, объясняют суть мошеннических схем и рассказывают об уголовной ответственности. Особое внимание уделяется развитию у ребенка уверенного поведения – умению говорить «нет».

Однако, как подчеркнула Инна Идрисова, ключевая роль в защите принадлежит родителям. Многие из них сами недостаточно осведомлены об угрозах в интернете. Важно информировать родителей о распространенных схемах, чтобы они могли вовремя поговорить с детьми. Необходимо выстроить доверительный диалог, чтобы ребенок не боялся обратиться к взрослому, если в сети его о чем-то настойчиво просят или что-то пугает.

Центр «Росток» размещает на своих официальных страницах в интернете памятки и буклеты для родителей, например, под названием «Интернет-беспризорники», где даются конкретные рекомендации по цифровой безопасности детей.