В Татарстане снизился ущерб от мошенничеств, но угрозы остаются серьёзными

По данным оперуполномоченного по особо важным делам Управления по противодействию киберпреступлениям МВД по РТ Радиса Юсупова, общий ущерб от IT-преступлений в республике составил около 5 миллиардов рублей, что на 200 миллионов меньше, чем в прошлом году. Количество зарегистрированных мошенничеств снизилось на 8%, а краж с банковских карт – на 22,9%. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Эксперты выделяют два наиболее опасных вида мошенничеств. Первая схема - инвестиционные ловушки. Злоумышленники представляются сотрудниками известных банков или брокерских компаний, предлагая «лёгкий заработок» на бирже. Они убеждают жертву установить поддельное приложение, где на демо-счёте якобы растут деньги. После того как человек поверит в успех, его уговаривают взять кредит и вложить реальные средства. Затем счёт блокируют под разными предлогами, требуя доплат за разблокировку, штрафы или налоги.

Вторая распространённая схема - взлом «Госуслуг» и последующий шантаж. Получив доступ к аккаунту на портале, мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждают, что на имя человека оформлен кредит или его деньги используются для финансирования террористов. Под видом «операции по поимке преступников» гражданина запугивают и заставляют перевести все сбережения на «безопасный счёт» или отдать курьеру-«инкассатору». Для убедительности могут присылать поддельные документы с гербовыми печатями.

Специалисты дают ряд конкретных рекомендаций, как защититься. Во-первых, стоит установить у оператора связи запрет на звонки с зарубежных номеров, например, с префиксами +91 или +84. Во-вторых, через «Госуслуги» или МФЦ можно оформить запрет на онлайн-оформление кредитов. Также важно в банке подключить сервис подтверждения операций через близкого человека для крупных переводов.

Крайне важно не продавать и не передавать свои банковские карты, сим-карты и аккаунты. За такие действия с июля 2025 года предусмотрена уголовная ответственность. Также необходимо объяснить подросткам риски «заработка» на администрировании так называемых сим-боксов – устройств, которые используют мошенники для звонков.

Актуальную информацию о новых схемах и способах защиты можно найти в Telegram-канале «Вестник Киберполиции».