В Минюсте РТ рассказали, как определить свой судебный участок мирового судьи

news_top_970_100
Республика
8 января 2026  15:11

Жители Татарстана все чаще обращаются в Минюст республики с вопросом, как быстро узнать, к какому судебному участку мирового судьи относится их адрес. В ведомстве напомнили, что в регионе работают 190 мировых судей, и ориентироваться в их территориальной подсудности помогает онлайн-сервис.

Самый простой способ — воспользоваться интерактивной картой на официальном Портале мировых судей Татарстана. Для этого достаточно открыть раздел «Территориальная подсудность» и ввести адрес в строку поиска.

Как пояснила начальник профильного отдела Минюста РТ Юлия Михайлова, система автоматически покажет нужный участок и выдаст основные сведения — номер, местоположение, часы приёма и ссылку на страницу суда. Такой формат позволяет быстро получить нужную информацию и без лишних сложностей обратиться к мировому судье.

news_right_column_240_400
Новости
В Челнах у автовладельца изъяли ввезенную с нарушениями иномарку
В Минюсте РТ рассказали, как определить свой судебный участок мирового судьи
В Казани ночью на Тэцевской горел склад
В Зеленодольске планируют открыть российско-индийский центр традиционной медицины
В Татарстане обновили 68 км ключевых региональных дорог опорной сети
В Татарстане после снегопада возобновили движение грузового и пассажирского транспорта
«Динамо» СПб нанесло поражение «Барсу»
ВФВ отреагировала на появление тренеров «Зенита» в футболках