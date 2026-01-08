В Минюсте РТ рассказали, как определить свой судебный участок мирового судьи

Жители Татарстана все чаще обращаются в Минюст республики с вопросом, как быстро узнать, к какому судебному участку мирового судьи относится их адрес. В ведомстве напомнили, что в регионе работают 190 мировых судей, и ориентироваться в их территориальной подсудности помогает онлайн-сервис.

Самый простой способ — воспользоваться интерактивной картой на официальном Портале мировых судей Татарстана. Для этого достаточно открыть раздел «Территориальная подсудность» и ввести адрес в строку поиска.

Как пояснила начальник профильного отдела Минюста РТ Юлия Михайлова, система автоматически покажет нужный участок и выдаст основные сведения — номер, местоположение, часы приёма и ссылку на страницу суда. Такой формат позволяет быстро получить нужную информацию и без лишних сложностей обратиться к мировому судье.