В Москве работает специальный участок для голосования в выборах Раиса Татарстана

Республика
14 сентября 2025  12:27
Автор:
Владислав Косолапкин

В столице России начал работу специальный избирательный участок для жителей Татарстана, которые находятся в Москве. Он организован в здании Постоянного представительства Республики Татарстан в РФ.

Любой гражданин, имеющий право голоса и прикрепленный к любому участку в Татарстане, может прийти и проголосовать в Москве по адресу: 3-й Котельнический переулок, дом 13/15, строение 1.

Голосование началось торжественно: в 7 утра прозвучали гимны России и Татарстана в живом исполнении. Среди первых, кто отдал свой голос, был заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов.

За процессом внимательно следит заместитель председателя Центризбиркома Татарстана Андрей Нефёдов. Он сообщил, что на участке созданы все условия для комфортного и безопасного голосования. Работу комиссии также контролируют наблюдатели от политических партий и общественных палат.

«Погода и праздничное настроение в честь Дня города Москвы создают прекрасную атмосферу. Возле представительства организована концертная программа, что позитивно влияет на настроение избирателей», — добавил Нефёдов.

Особое внимание уделяется тем, кто не может прийти на участок лично. Уже утром первая мобильная группа комиссии отправилась в главный военный госпиталь имени Бурденко, чтобы обеспечить голосование для находящихся там пациентов.

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова, которая работает наблюдателем, отметила, что утром на участок приходят те, кто спешит на работу: чиновники, студенты, сотрудники представительства.

«Мы также направляемся в Преображенский полк, чтобы наши военнослужащие смогли проголосовать», — рассказала Павлова.

На участке царит праздничная атмосфера, и ожидается, что наибольший наплыв избирателей произойдет во второй половине дня.

