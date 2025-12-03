В Набережных Челнах изъяли партию нелегальных сигарет на 8,5 млн рублей

Правоохранительные органы Набережных Челнов пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом табачной продукции. В ходе следственных мероприятий было конфисковано более 53 тысяч пачек сигарет, не имеющих обязательной маркировки.

Общая рыночная стоимость изъятого товара превышает 8,5 миллионов рублей. Следствие установило, что местная жительница совместно с неустановленными соучастниками организовала схему по приобретению, хранению и транспортировке контрафактной табачной продукции для последующего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте немаркированных табачных изделий, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Прокуратура Набережных Челнов признала возбуждение уголовного дела правомерным.

Ход предварительного расследования взят на особый контроль надзорного ведомства.