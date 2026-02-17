В Набережных Челнах начали капитальный ремонт канализационного коллектора в поселке ГЭС

В 26-м микрорайоне поселка ГЭС стартовал второй этап обновления сетей хозяйственно-бытовой канализации. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На строительно-монтажные работы выделено 158,58 млн рублей.

Стальной трубопровод, проложенный ещё в 1973 году, изношен более чем на 85%: из-за коррозии толщина стенок уменьшилась почти на треть, гидроизоляция нарушена, на многих участках возникали аварии. В этом году планируется проложить 2 км новых полиэтиленовых труб диаметром 400 мм с использованием метода горизонтально направленного бурения. Работы должны завершиться в октябре.

После ремонта качество коммунальных услуг улучшится для почти 8 тысяч жителей. Всего в 2026 году в Челнах по нацпроекту планируют модернизировать 15 объектов коммунальной инфраструктуры на общую сумму более 2 млрд рублей.