В Набережных Челнах ученик устроил поджог в школе из-за конфликта с учителем

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Республика
16 октября 2024  14:49
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Татарстане произошел инцидент, в котором десятилетний ученик одной из школ Набережных Челнов поджег учебное заведение в результате неразрешимого конфликта с преподавателем. Об этом сообщили сотрудники МВД Татарстана в своем Telegram-канале.

По информации, поступившей в дежурную часть отдела полиции №1 «Автозаводский» УМВД России по Набережным Челнам, в школу поступило сообщение о пожаре. В ходе расследования выяснилось, что поджог был совершен 10-летним учеником, который ранее был зарегистрирован на профилактическом учете за административное правонарушение.

Предварительные данные указывают на то, что причиной возгорания стал конфликт между учеником и преподавателем.

В связи с инцидентом была инициирована проверка, в ходе которой на мать мальчика составили административный протокол за нарушение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего, что подпадает под статьи КоАП РФ.

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