В Набережных Челнах уничтожен артиллерийский снаряд периода Гражданской войны

При проведении строительных работ на территории промышленного предприятия в Набережных Челнах был обнаружен опасный артефакт — артиллерийский снаряд калибра 76 мм, относящийся к периоду Гражданской войны. Боеприпас поступил на объект вместе с партией щебня, предназначенного для дорожного покрытия.

Специалисты-саперы ОМОН Росгвардии, прибывшие на место, установили, что снаряд имеет значительные коррозийные повреждения и следы боевого применения, что делало его транспортировку чрезвычайно опасной. Принятое решение о локализации угрозы предусматривало уничтожение боеприпаса на месте.

На прилегающем пустыре была подготовлена шахта глубиной 2,5-3 метра, куда поместили снаряд. После засыпки землей специалисты провели контролируемый подрыв, полностью нейтрализовав исторический боеприпас.