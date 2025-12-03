В Набережных Челнах ушла из жизни детский хирург Лариса Сираева

Республика
3 декабря 2025  09:25

В Набережных Челнах на 49-м году жизни скончалась детский хирург Клинической детской многопрофильной больницы (КДМЦ) Лариса Сираева. О печальном известии сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Лариса Мирзаитовна посвятила детской хирургии более десяти лет, придя в КДМЦ в 2013 году. Врач-виртуоз, владевший передовыми методиками, в том числе эндоскопией, она вернула здоровье сотням юных пациентов. По словам коллег, сама судьба определила ее путь — она родилась в День защиты детей.

Несмотря на тяжелую болезнь, Лариса Сираева до последних дней сохраняла преданность своей профессии и продолжала помогать детям. В некрологе, опубликованном коллективом больницы, говорится о ее «бесконечной любви к детям» и высочайшем профессионализме, который навсегда останется в памяти всех, кто ее знал.

