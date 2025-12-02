В Набережных Челнах временно отключена бесконтактная оплата проезда

2 декабря 2025  13:05

В общественном транспорте Набережных Челнов произошел технический сбой, из-за которого временно стала недоступна оплата проезда банковскими картами. Проблема затронула терминалы-валидаторы в автобусах и трамваях города.

Об этом администрация города сообщила в своем официальном Telegram-канале, отметив, что ведет мониторинг ситуации и оперативно проинформирует пассажиров о восстановлении работы оборудования.

На время решения технических проблем пассажирам рекомендуется оплачивать проезд альтернативными способами: наличными деньгами или с помощью QR-кода. Точные сроки восстановления полноценной работы системы бесконтактной оплаты пока не уточняются.

