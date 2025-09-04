В Национальном музее РТ представят «Краски Амурской земли»

Костюм шамана-птицы, халат из рыбьей кожи и другие уникальные экспонаты из Хабаровского краевого музея им. Гродекова будут представлены в Казани, в Национальном музее РТ. Открытие выставки состоится 12 сентября.

4 сентября 2025  14:46
Ольга Иванычева

Как рассказали в пресс-службе Национального музея РТ, этот межмузейный проект приурочен к 130-летию Гродековского музея и Нацмузея Татарстана в рамках соглашений о сотрудничестве. Соглашение было подписано на «Музейных маршрутах России».

Выставка «Краски Амурской земли» отражает самобытное культурное наследие коренных народов Хабаровского края, живущих на берегах Амура: нанайцев, ульчей, орочей, негидальцев, удэгейцев, нивхов, эвенов и эвенков. Их этническая история насчитывает, по меньшей мере, пять тысячелетий. На выставке, представят более 200 предметов из собрания Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.

- Одни из самых эффектных экспонатов, которые вызывают зрительский интерес, это костюм эвенкийского шамана конца XIX – начала XX веков и праздничный женский халат начала 1980-х годов, – отметила куратор проекта, заведующий научно-исследовательским сектором этнографии. кандидат искусствоведения Галина Теодоровна Титорева.

Кстати, с июля в Гродековском музее работает проект из Татарстана «Народы Поволжья», который рассказывает о быте, обычаях и традициях народов, веками проживающих на берегах Волги: удмуртов, мордвы, марийцев, чувашей, татар и русских.

