В Нижнекамске предпринимателю грозит суд за торговлю запрещёнными никотиновыми пластинками

Сотрудники Роспотребнадзора по РТ в ходе планового мониторинга выявили факт реализации никотинсодержащих изделий в одном из магазинов Нижнекамска. Совместная проверка с прокуратурой подтвердила нарушения: изъято более 30 упаковок запрещённой продукции.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол по статье о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена. Материалы переданы в Нижнекамский городской суд.

Всего специалисты проверили 173 торговые точки. После инцидента в Нижнекамске под наблюдение попали и интернет-площадки. Из 126 проанализированных сайтов на десяти обнаружена дистанционная продажа аналогичных изделий. В суд направлены иски о блокировке этих страниц.