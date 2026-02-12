В Нижнекамске предпринимателю грозит суд за торговлю запрещёнными никотиновыми пластинками

news_top_970_100
Республика
12 февраля 2026  20:59

Сотрудники Роспотребнадзора по РТ в ходе планового мониторинга выявили факт реализации никотинсодержащих изделий в одном из магазинов Нижнекамска. Совместная проверка с прокуратурой подтвердила нарушения: изъято более 30 упаковок запрещённой продукции.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол по статье о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена. Материалы переданы в Нижнекамский городской суд.

Всего специалисты проверили 173 торговые точки. После инцидента в Нижнекамске под наблюдение попали и интернет-площадки. Из 126 проанализированных сайтов на десяти обнаружена дистанционная продажа аналогичных изделий. В суд направлены иски о блокировке этих страниц.

news_right_column_240_400
Новости
«Ак Барс» вырвал победу у «Торпедо» в овертайме, сравняв за 12 секунд до конца основого времени
В Нижнекамске предпринимателю грозит суд за торговлю запрещёнными никотиновыми пластинками
Не игнорируйте боль в желудке по утрам
К юбилею Мусы Джалиля в РТ выпустили два подарочных издания
Детский сад на 260 мест в поселке Октябрьский готов более чем наполовину
В Казани обсудят наследие Мусы Джалиля на всероссийской конференции
Во имя Родины: как жил и творил Муса Джалиль в Казани
Во имя Родины: как жил и творил Муса Джалиль в Казани
В Татарстане семьям участников СВО разъяснили порядок получения почти 3 млн рублей выплаты