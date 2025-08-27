В Нижнекамске прошло открытие модернизированного Кадрового центра «Работа России»

В Нижнекамске состоялось торжественное открытие модернизированного Кадрового центра «Работа России», реконструированного в рамках национального проекта «Кадры». Одновременно в онлайн-режиме начал работу филиал центра в Камских Полянах, который будет обслуживать более 32 тысяч жителей района.

Как сообщил руководитель Нижнекамского района Радмир Беляев, обновленный центр предлагает комплексный подход к развитию трудовых ресурсов: от профессиональной ориентации и переобучения до карьерного консультирования и трудоустройства. Особое внимание уделяется взаимодействию с промышленными предприятиями региона через создание рекрутингового подразделения.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова отметила, что модернизация центров занятости позволит сохранить один из самых низких в России показателей безработицы — в Нижнекамском районе он составляет лишь 0,22%.