В Нижнекамске работникам крупного предприятия погасили почти 20 миллионов долгов по зарплате

Прокуратура Татарстана добилась частичного погашения многомиллионной задолженности перед сотрудниками одного из нижнекамских производственных предприятий. Изначально долг превышал 31 миллион рублей – деньги не получали 105 человек.



Надзорное ведомство внесло руководству компании представление об устранении нарушений трудового законодательства, а также инициировало административное разбирательство по факту систематических задержек выплат. После вмешательства прокуроров фирма перечислила работникам более 19 миллионов рублей.



Остаток задолженности, как заявили в надзорном органе, остаётся на постоянном контроле – выплаты продолжатся до полного восстановления прав сотрудников.