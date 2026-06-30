В Нижнекамске работникам крупного предприятия погасили почти 20 миллионов долгов по зарплате

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Республика
30 июня 2026  23:35

Прокуратура Татарстана добилась частичного погашения многомиллионной задолженности перед сотрудниками одного из нижнекамских производственных предприятий. Изначально долг превышал 31 миллион рублей – деньги не получали 105 человек.

Надзорное ведомство внесло руководству компании представление об устранении нарушений трудового законодательства, а также инициировало административное разбирательство по факту систематических задержек выплат. После вмешательства прокуроров фирма перечислила работникам более 19 миллионов рублей.

Остаток задолженности, как заявили в надзорном органе, остаётся на постоянном контроле – выплаты продолжатся до полного восстановления прав сотрудников.

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В Нижнекамске работникам крупного предприятия погасили почти 20 миллионов долгов по зарплате
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