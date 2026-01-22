В Нижнекамске возбуждено уголовное дело после инцидента с подростком в лицее №37

Республика
22 января 2026  11:12

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения несовершеннолетнего на сотрудницу лицея №37 в Нижнекамске. Прокуратура Республики Татарстан взяла на особый контроль ход доследственной проверки и дальнейшего расследования.

Напомним, утром  22 января в стенах учебного заведения между 13-летним учеником и техническим работником возник конфликт. В результате произошедшего подросток ранил женщину ножом. Во время инцидента телесные повреждения различной степени тяжести получил и сам нападавший.

На данный момент оба участника происшествия госпитализированы. Женщине, выполнявшей обязанности уборщицы, была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Подросток также находится в больнице под наблюдением врачей.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Первая — ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Вторая — ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). 

