В обновленном ЦУМе открылась выставка «Сделано в Татарстане»

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Город
15 июня 2026  22:54

В Казани на площадке ЦУМа стартовала экспозиция достижений республики. С 15 по 19 июня её покажут участникам саммита «Россия – АСЕАН», а 20–21 июня она станет доступна для всех жителей и гостей столицы.

 

Выставка занимает более 4 тыс. квадратных метров. На улице представлено 30 единиц техники: вертолёт «Ансат-М», электромобиль «Атом», КАМАЗы, автобусы, сельхоз- и медицинское оборудование. Внутри организованы кластеры IT, промышленности, медицины, сельского хозяйства и другие.

 

Министр молодёжи РТ Азат Кадыров подчеркнул, что на выставке собраны уникальные вещи, созданные молодыми умами и руками жителей республики.

 

Директор ЦУМа Ранко Тепавтевич назвал площадку «новой гостиной Татарстана» и отметил, что её главная задача — стать дверью для постоянного делового взаимодействия. В рамках выставки также пройдут мероприятия для супруг высокопоставленных гостей: кулинарные мастер-классы и показ мод от местных дизайнеров.

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