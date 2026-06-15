В обновленном ЦУМе открылась выставка «Сделано в Татарстане»

В Казани на площадке ЦУМа стартовала экспозиция достижений республики. С 15 по 19 июня её покажут участникам саммита «Россия – АСЕАН», а 20–21 июня она станет доступна для всех жителей и гостей столицы.

Выставка занимает более 4 тыс. квадратных метров. На улице представлено 30 единиц техники: вертолёт «Ансат-М», электромобиль «Атом», КАМАЗы, автобусы, сельхоз- и медицинское оборудование. Внутри организованы кластеры IT, промышленности, медицины, сельского хозяйства и другие.

Министр молодёжи РТ Азат Кадыров подчеркнул, что на выставке собраны уникальные вещи, созданные молодыми умами и руками жителей республики.

Директор ЦУМа Ранко Тепавтевич назвал площадку «новой гостиной Татарстана» и отметил, что её главная задача — стать дверью для постоянного делового взаимодействия. В рамках выставки также пройдут мероприятия для супруг высокопоставленных гостей: кулинарные мастер-классы и показ мод от местных дизайнеров.