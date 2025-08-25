В парках и скверах Казани оборудовали 200 точек доступа бесплатного Wi-Fi

25 августа 2025  22:26

В общественных пространствах Казани продолжается установка бесплатных точек доступа Wi-Fi. По данным на июль 2025 года в городе уже смонтировано более 200 точек. Новые узлы связи оснащены высокомощными передатчиками, что обеспечивает стабильное и высокоскоростное интернет-соединение даже в часы пик, когда к одной точке одновременно подключаются сотни пользователей. 

Проект реализуется в рамках цифровой трансформации городской среды и охватывает парки, скверы, набережные, транспортные узлы и пешеходные зоны. Сообщается, что в ближайшие месяцы сеть будет расширена ещё на 300 точек. 

Для подключения к сети «Ufanet_Free» достаточно включить Wi-Fi на устройстве, выбрать указанную сеть и пройти простую авторизацию. Пользователю нужно ввести свой номер телефона, после чего система предложит позвонить на виртуальный номер для подтверждения. После этого доступ к интернету активируется автоматически. 

Все актуальные точки доступа отмечены на интерактивной карте, доступной по короткой ссылке — vk.cc/cOiWpu

