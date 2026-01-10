В парке Тысячелетия в Казани пройдет «Нейро-снег фест» с мастер-классами по ИИ

11 января в Парке Тысячелетия состоится «Нейро-снег фест» — зимний фестиваль, объединяющий активный отдых и знакомство с нейротехнологиями. Мероприятие организует казанский кампус «Школы 21» при поддержке администрации Вахитовского и Приволжского районов в рамках конкурса «Курше».

Центральным событием станет интерактивный воркшоп, где участникам предложат создать цифровую зимнюю открытку с помощью генеративного искусственного интеллекта. Под руководством специалистов гости узнают, как работают нейросети в творческих задачах, а готовую открытку можно будет распечатать и забрать с собой.

Организаторы отмечают, что фестиваль задуман как доступный и понятный формат знакомства с ИИ — без сложных терминов, но с практикой и живым интересом. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Мероприятие открыто для взрослых и детей.