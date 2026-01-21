В парке Урицкого в Казани 24 января пройдет командный турнир по снежным боям

Жителей Казани приглашают провести зимние выходные активно: в субботу, 24 января, в парке имени Урицкого состоятся командные соревнования по снежкам. Об этом сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.

Формат турнира предполагает участие восьми команд, каждая из которых будет состоять из пяти человек. Игрокам предстоит не только метко бросать искусственные снежки, но и выполнять тактическую задачу — захватить флаг соперников, выводя их участников из игры.

Принять участие в снежных баталиях смогут как взрослые, так и дети. Начало соревнований запланировано на 11:00. Вход для зрителей и участников свободный.