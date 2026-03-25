В Перинатальном центре КДМЦ откроют отделение для беременных на ранних сроках

С апреля 2026 года на базе Камского детского медицинского центра (КДМЦ) начнет функционировать новое структурное подразделение, ориентированное на будущих мам на начальных этапах беременности. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения.

Ранее стационарная помощь в этом учреждении оказывалась пациенткам только с 22-й недели. Открытие отделения снимает временные ограничения и позволяет выстроить непрерывную систему наблюдения — от ранних сроков до родоразрешения — в рамках одной больницы.

Как пояснил заместитель главного врача КДМЦ Денис Дуткин, теперь в центре будет реализован принцип консолидированной помощи, предполагающий слаженную работу специалистов в рамках единого технологического процесса.

Параллельно с этим с 1 апреля в БСМП имени Р.С. Акчурина закрывается гинекологическое отделение. Освободившиеся площади передадут терапевтической службе, а на их месте в перспективе планируется создать профильный блок для пациентов после трансплантации органов.