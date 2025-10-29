В ПФО представят музыкальный проект «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья»

В Приволжском федеральном округе стартует масштабный музыкальный проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья». Премьера первого видеоролика на легендарную песню «Течет река Волга» состоится 29 октября.

В течение полугода творческая группа под руководством Тимура Ведерникова работала во всех 14 регионах ПФО, создавая уникальный музыкальный портрет округа. В проекте приняли участие более 400 артистов, включая представителей Татарстана — мультиинструменталиста Айдара Абдрахимова и Государственный камерный хор республики под управлением Миляуши Таминдаровой.

Среди известных участников проекта — заслуженная артистка России Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, народный артист Марий Эл Михаил Мосунов и другие коллективы. Как отметила Кормухина, этот проект обладает особой объединяющей силой, пробуждая патриотические чувства.

Все видеоролики цикла будут доступны в официальных сообществах #МУЗЫКАВМЕСТЕ и на региональных телеканалах. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.