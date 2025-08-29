В ПФО стартовало народное голосование за лучшие граффити фестиваля «ФормАРТ»

29 августа 2025  10:17

До 15 сентября жители ПФО могут определить победителей VI сезона фестиваля уличного искусства «ФормАРТ», позвонив на бесплатный номер 8 (800) 301-50-23. В финальном этапе участвуют 14 работ из всех регионов округа, включая граффити «Ждет» Александра Попова из Татарстана (номер 4).

Тематика этого года посвящена защите Отечества. Художники возрастом от 18 до 35 лет создавали работы в пяти номинациях: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве» и «Поколение победителей». Победители получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей на творческое развитие.

Церемония награждения пройдет с 23 по 26 сентября в Кирове. Фестиваль, учрежденный полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым, с 2020 года способствует развитию уличного искусства и благоустройству городов округа. Все работы финалистов доступны на официальном сайте проекта.

