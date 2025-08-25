В преддверии учебного в РТ проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

Республика
25 августа 2025  09:17

С 25 августа по 7 сентября на территории Республики Татарстан проходит масштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», направленное на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения в начале учебного года. Инициатива реализуется Госавтоинспекцией республики при поддержке образовательных учреждений и родительского сообщества.

В рамках акции автоинспекторы проведут комплексную проверку улично-дорожной сети вблизи школ и детских садов, уделяя особое внимание состоянию пешеходных переходов, освещению и дорожным знакам. Отдельное внимание будет уделено техническому осмотру школьных автобусов и проверке документов водителей, осуществляющих перевозку детей.

С 1 сентября стартуют ежедневные рейды сотрудников ГАИ в районах образовательных учреждений для пресечения нарушений правил перевозки детей и непредоставления преимущества пешеходам.

Госавтоинспекция обращается к родителям с рекомендациями:

  •     регулярно повторять с детьми основы дорожной грамотности
  •     выбирать безопасные маршруты движения до школы
  •     обеспечивать видимость детей на дороге с помощью световозвращающих элементов
  •     демонстрировать правильное поведение на проезжей части личным примером
