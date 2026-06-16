В России дан официальный старт избирательной кампании в Госдуму

Президент подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва. Голосование состоится 20 сентября 2026 года.

В Татарстане, как и по всей стране, выборы пройдут по смешанной системе: избиратели смогут отдать голос как за партийный список, так и за конкретного кандидата в своём одномандатном округе.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев назвал подписание указа началом большого этапа — практической подготовки к осеннему голосованию. Среди приоритетов — обеспечение избирательных прав граждан, взаимодействие с партиями и кандидатами, обучение членов комиссий и информирование населения. Главная цель, по его словам, — провести выборы открыто, легитимно и максимально удобно для жителей республики.

В организации кампании задействованы 65 территориальных, в том числе 6 окружных, и 2743 участковые избирательные комиссии Татарстана.