В России утверждена новая методика расчета утилизационного сбора

1 ноября 2025  18:10

С 1 декабря 2025 года в России начнет действовать обновленный порядок расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Соответствующий нормативный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, базовая ставка утильсбора будет определяться по двум ключевым параметрам: типу и объему двигателя транспортного средства. Дополнительно вводится прогрессивная шкала коэффициентов, зависящая от мощности силового агрегата.

Для частных лиц, ввозящих автомобили для личного пользования с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, сохраняется льготный режим расчета сбора.

