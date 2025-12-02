В РТ 17 школьных классов перешли на дистанционное обучение

news_top_970_100
Республика
2 декабря 2025  14:58

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане 17 школьных классов переведены на дистанционный формат обучения. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина на брифинге в Доме правительства.

Наибольшее число классов, перешедших на удаленный режим, зафиксировано в Казани — 11. В Набережных Челнах на дистанционное обучение переведены 2 класса, еще 4 — в школах Алексеевского района республики. Решение о переводе каждого конкретного класса принимается индивидуально, исходя из локальной эпидемиологической обстановки и медицинских рекомендаций.

Патяшина также привела статистику: с начала учебного года (с 1 сентября по 1 декабря) на входном фильтре в образовательных учреждениях было выявлено 9 124 ученика с признаками респираторных заболеваний, которых не допустили к очным занятиям.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана сообщал о выявлении учебного заведения, где уровень вакцинации от гриппа среди учащихся и педагогов составлял всего 3%.

news_right_column_240_400
Новости
610 медиков прошли обучение в Школе кадрового резерва Минздрава РТ
В Татарстане к праздникам заготовили 2000 новогодних елей для продажи
В Татарстане за неделю в три раза выросло число больных гриппом
В РТ 17 школьных классов перешли на дистанционное обучение
Доля ипотеки на рынке новостроек Татарстана снизилась до 55%
В Набережных Челнах временно отключена бесконтактная оплата проезда
Академии наук Татарстана и Узбекистана заключили соглашение о партнерстве
«Мамой быть здорово: каждый день новые открытия!»