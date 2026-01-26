В РТ 200 школьников получат гранты по 69 тысяч рублей за успехи в физике, химии и биологии

26 января 2026  20:37

В Республике Татарстан стартует программа поддержки для талантливых учеников, увлеченных естественными науками. 200 школьников, которые показывают высокие результаты в изучении физики, химии и биологии, получат гранты в размере 69 тысяч рублей каждый.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин. Выплаты предусмотрены в рамках проекта «Физико-химический прорыв», цель которого — мотивировать детей углубленно изучать точные и естественные науки.

Гранты распределят по трем категориям: 50 учеников 5–6 классов, 30 семиклассников и 120 старшеклассников (8–11 классы). Чтобы претендовать на поддержку, школьникам необходимо не только демонстрировать хорошую успеваемость, но и посещать профильные кружки, а также иметь хотя бы одно значимое достижение, подтверждающее интерес к науке.

