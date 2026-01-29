В РТ более трех четвертей муниципальных правовых актов вносятся в регистр в автоматическом режиме

По итогам 2025 года Республика Татарстан вновь заняла лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по объему нормативных правовых актов, включенных в муниципальный регистр. Существенный вклад в этот результат внесло внедрение цифровых технологий при обработке документов.

С 2022 года в регионе используется система роботизации процессов RPA, которая автоматически загружает и обрабатывает муниципальные правовые акты с Портала правовой информации Татарстана. По результатам прошлого года с ее помощью было внесено 77% всех документов.

Как отметил заместитель министра Мухаррям Ибятов, применение автоматизированных решений позволило заметно сократить сроки обработки актов, снизить нагрузку на специалистов и повысить общую эффективность ведения регистра.

Полная автоматизация, по его словам, пока недостижима из-за неточностей при размещении документов на портале со стороны муниципалитетов. В настоящее время доля таких ошибок составляет около 7%. Для их сокращения Минюст Татарстана планирует продолжить обучение сотрудников органов местного самоуправления работе с цифровыми сервисами.