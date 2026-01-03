В РТ диспансеризацию в 2025 году прошли более 900 тысяч человек

В 2025 году профилактические осмотры и диспансерное наблюдение в Татарстане прошли более 900 тысяч жителей. По итогам обследований медики выявили свыше 108 тысяч заболеваний, при этом большинство пациентов были взяты под дальнейшее наблюдение. Также подтверждено более 1,5 тысячи новых случаев онкологических заболеваний.

Около пятой части прошедших осмотр признаны практически здоровыми, у каждого десятого зафиксированы факторы риска развития болезней. Всего на диспансерном учёте в республике сегодня состоят более 1,2 млн человек.

Отдельное внимание уделялось репродуктивному здоровью: соответствующую диспансеризацию прошли свыше 450 тысяч жителей в возрасте от 18 до 49 лет, что составляет почти треть этой возрастной группы.

Значительную роль в охвате населения сыграли мобильные медицинские комплексы. В республике работают 27 таких установок, включая пять мобильных поликлиник. Только за 2025 год они совершили около 90 тысяч выездов в сельские населённые пункты. За последние пять лет мобильные бригады побывали в 775 сёлах и посёлках, осмотрели почти 190 тысяч пациентов и выявили более 25 тысяч новых заболеваний.

Диспансеризация проводится в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», направленных на раннее выявление заболеваний и сохранение здоровья населения.