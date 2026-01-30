В РТ ежегодно обрабатывают более миллиона обращений в Социальный фонд, 93% — онлайн

Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан ежегодно предоставляет жителям региона свыше одного миллиона государственных услуг. Об этом на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани сообщил управляющий отделением Эдуард Вафин.

По его словам, подавляющее большинство услуг — 93% — оказывается в цифровом формате. «Это наглядное подтверждение востребованности цифровых сервисов и доверия граждан к электронным форматам взаимодействия. Цифра в миллион услуг — это и реальный вклад в экологию, сравнимый с сохранением целого городского парка», — отметил Вафин.

В настоящее время жителям республики доступны 43 государственные услуги, которые включают в себя 34 сервиса и 176 подуслуг.

Основой работы фонда является единая цифровая платформа, которая позволяет специалистам самостоятельно запрашивать и проверять необходимые для назначения выплат сведения по межведомственным каналам.

«В проактивном режиме сегодня назначаются все виды пенсий по инвалидности, большинство пособий работающим гражданам, ежемесячные денежные выплаты и значительная часть детских пособий», — подчеркнул управляющий. Вся информация и сервисы доступны гражданам через личный кабинет на портале госуслуг.

В работе итоговой коллегии, проходящей в Казани, принимает участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.