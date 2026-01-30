964 единицы техники работает в Казани для устранения последствий снегопада

30 января 2026  09:27

В Казани дорожные службы переведены на круглосуточный режим из-за сильных осадков. За последние сутки на уборку улиц вышли 964 единицы спецтехники и 683 дорожных рабочих. Только за январь в городе выпало около 145% месячной нормы снега.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, за несколько дней осадков выпало почти треть среднемесячного объема, что потребовало максимальной концентрации сил. Основные работы выполняются в ночные часы, чтобы не создавать затруднений для движения транспорта.

Приоритет отдается магистралям с интенсивным трафиком, маршрутам общественного транспорта, тротуарам и остановкам. С начала зимы из Казани уже вывезено почти 496 тыс. тонн снега, утилизация ведется круглосуточно на восьми снегоплавильных пунктах.

