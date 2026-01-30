В Казани выставили на продажу раритетную «Победу» за 3,9 млн рублей

В Казани на популярном сайте с частными объявлениями появился редкий лот для коллекционеров — легковой автомобиль ГАЗ «Победа», выпущенный в 1955 году. За раритетный экземпляр в красном цвете владелец просит 3,9 млн рублей.

Согласно информации из объявления на профильной онлайн-площадке, пробег машины составляет около 55 тысяч километров, а недавно автомобиль прошел реставрацию. Отмечается, что за весь срок эксплуатации у автомобиля было всего два собственника, а в дорожно-транспортных происшествиях он не участвовал. Несмотря на солидный возраст, транспортное средство находится в рабочем состоянии и готово к передвижению.