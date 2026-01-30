В Казани приостановили движение школьных автобусов из-за сильного снегопада

В связи с осложнившимися погодными условиями Госавтоинспекция Татарстана ввела временные ограничения на движение школьных автобусов, следующих по федеральным трассам. Соответствующее распоряжение действует до особого указания.

Под ограничение попали маршруты, осуществляющие подвоз учащихся из 13 пригородных поселков и жилых массивов Казани. В список вошли: жилые массивы Малые Дербышки, Кульсеитово, Старое Победилово, Аки, Чебакса, Крутушка, Щербаковка, Привольный, Вознесенское, Старая Спортивная и Восточный, а также поселки Краснооктябрьский и Новониколаевский.

Данная мера затрагивает перевозки школьников в 20 городских образовательных учреждений, расположенных в различных районах Казани. Среди них — гимназии №1, №5, №11, №18, №141, №183, лицеи №133, №185, №186 «Перспектива» и №95 «Икэн», а также ряд общеобразовательных школ.

В Госавтоинспекции рекомендуют родителям воздержаться от поездок по федеральным трассам и уточнять актуальную информацию о подвозе детей в администрациях учебных заведений.

Отметим, что за последние сутки в Казани выпало более трети месячной нормы осадков. С начала января этот показатель уже превысил 145% от климатической нормы.