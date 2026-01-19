В РТ контрактники в войска БПЛА проходят трехэтапную подготовку

В Казани стартовал отбор кандидатов на службу по контракту в недавно созданные Войска беспилотных систем. Процесс обучения будущих операторов дронов будет проходить в три четких этапа, сообщил офицер пункта отбора Виктор Никитин.

«Первый этап – индивидуальная подготовка в учреждениях Минобороны РФ. Второй – отработка боевого применения БПЛА в составе расчетов на полигонах. Третий – заключительный квалификационный тест», – пояснил Никитин.

Для жителей Татарстана, желающих присоединиться к новому роду войск, организована специальная «горячая линия». Позвонив по номеру 117 и нажав клавишу 4, кандидаты смогут получить консультацию. Если параметры соискателя подходят, его данные передадут напрямую в пункт отбора.

Напомним, о создании отдельного рода Войск беспилотных систем было официально объявлено 21 ноября заместителем начальника этих войск полковником Сергеем Иштугановым. Задача новых формирований – централизованное управление всем спектром беспилотной техники: от ударных дронов «Герань» и наземных «Странников» до морских катеров.

Контракт заключается минимум на один год и не продлевается автоматически. После специализированного обучения, которое займет не менее двух месяцев в регионах, прилегающих к Татарстану, военнослужащего не будут переводить в другие части.

Интересно, что при отборе особое внимание уделят кандидатам, увлеченным компьютерными играми. Развитая мелкая моторика и привычка к сложным интерфейсам существенно ускоряют обучение управлению современными беспилотными комплексами.